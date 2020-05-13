أخبار مصر | قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن مواعيد تسليم الأبحاث

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن مواعيد تسليم الأبحاث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأوضحت أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج.

وقالت الوزارة: إنها تُفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، سواء كان علي منصة أدمودو أو ورقيا.

ووفقا للخطاب، تم تعديل موعد استلام أبحاث التعليم الفني لتبدأ من الأحد 15 مايو، وحتى الخميس 4 يونيو المقبل.

وأصدرت الوزارة قرارًا اليوم الأربعاء، ووجهت بتعميمه على المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى تعديل موعد تقديم البحوث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقديم.

استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأولياء الأمور بتعديل فترة تسليم الأبحاث، والتي كان من المفترض أن تنتهي 16 من مايو.

استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور بتعديل فترة تسليم الأبحاث والتي كانت من المفترض تنتهي ١٦ مايو، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عاجل، وقامت بتعميمه على المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث قالت الوزارة في خطاب رسمي لها تم توزيعه على المديريات لتعميمه على المدارس أنه تم تبكير موعد تقديم البحوث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية فقد تم تعديل موعد استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقديم.

ووفقًا للخطاب فقد تم تعديل موعد استلام ابحاث التعليم الفني لتبدا من الأحد 17 مايو الجاري وحتى الخميس 4 يونيو المقبل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية سواء كان على منصة أدمودو أو ورقيًا تقول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني وتقول الوزارة أيضًا خلال بيان لها أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج.

وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا فقالت الوزارة خطوات التسليم الورقي: ففي البداية بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق، ثم يجب على الطالب كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

أما عن خطوات التسليم فعلي الطالب أن يقم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF ويقم بتسمية ملف الPDF كالآتي: إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي وأدخل على حسابك على منصة إدمودو وستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020" وبعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع ثم قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل)اضغط على زر "التسليم النهائي".

وقال وزير التربية والتعليم أن سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.

وعن الاسئلة المتكررة يقول الوزير:" الموضوع كله بسيط وواضح ولا يستحق أي ضجة بعد الشرح الوافي والإجراءات الميسرة جدا لكم. تقوم الوزارة علي الجانب الآخر بجهد هائل لفرز وتسجيل وتصحيح ورصد نتائج ١٥ مليون مشروع لكل السنوات ولا تشغلوا انفسكم بها.. الموضوع بسيط وقد قضي الامر الذي فيه تستفيان!".

وعن سؤال تصحيح الأبحاث رد وزير التربية والتعليم عن بعض الاستفسارات قائلا في رسالة للمعلمين:"لا تشغلوا انفسكم بما هو من شأن الوزارة ولن يصحح معلم الفصل أبحاث طلابه كما قلنا سابقا".

