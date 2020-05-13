أخبار مصر | إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس وزارة النقل، تفعيل مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لوسائل المواصلات، ليُسهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم حاجتهم إلى الوقوف في طوابير أمام شباك الحجز بالمحطات المختلفة، لشراء تذاكر ورقية.

كما يسهم المشروع، في توحيد آلية تحصيل ايرادات الدولة لوسائل النقل، وتحصيل إيرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد، وتعزيز ظهور قطاع النقل وإشراكه في الناتج القومي الإجمالي، وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرته الاستيعابية.

وفيما يلي تستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لوسائل المواصلات:

- تم الإعلان عن المشروع من قبل وزير النقل في مارس 2020.

- يشمل ربط الخطوط الثلاثة للمترو بالقطار الكهربائي مع أتوبيسات السوبرجيت وبعض خطوط النقل العام

- 1600 أتوبيس يتم إدخالها للمنظومة على مراحل.

- بحث إدخال قطاع السكة الحديد والمونوريل إلى المنظومة، ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل النقل.

- جاري إعداد الدراسات لتحديد النطاق الجغرافي لتنفيذ المشروع.

- تم بحث مخطط إدارة وتشغيل المشروع (الإعداد والطرح والترسية - التنفيذ - التشغيل والصيانة).

- المشروع ملك لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

- تشكيل لجنة تسيير المشروع لسرعة التعاقد مع الاستشاري لتنفيذه.

- تكليف شركة ترانس أي تي، إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتنفيذ المشروع.