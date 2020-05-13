أخبار مصر | "الإنتاج الحربي" توجه إمكانياتها للمشاركة في مشروعات وزارة الإسكان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي" توجه إمكانياتها للمشاركة في مشروعات وزارة الإسكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربـى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق، اليوم الأربعاء، لبحث الموقف التنفيذي لموضوعات التعاون المشتركة بين الوزارتين، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ناقش الجانبان، إمكانية تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال القيام بتنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإشراف وتعميق التصنيع المحلي.

كما تم بحث إمكانية إقامة محطات تحلية المياه وكذا محطات تنقية مياة الآبار كما ناقشا ما تم حتى حينه فيما يتعلق بموضوعات التعاون الخاصة بتوريد النجيل الصناعى والأسوار المعدنية للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع، إلى جانب توريد عدادات المياه مسبوقة الدفع وقطع الغيار الخاصة بها وموفرات المياه.

وتناول اللقاء، عرض الموقف التنفيذي لمشروعات محطات تنقية مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المسند تنفيذها إلى شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي). وأكد "العصار"، حرص الإنتاج الحربي توجيه كافة الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية والبشرية للشركات والوحدات التابعة للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة وعلي رأسها المشروعات الإنشائية والبنية التحتيه الخاصة بوزارة الإسكان تفعيلا لبرتوكولات التعاون الموقعة بين الجانبين. Advertisements

وأشار إلى توجه الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعاته علي زيادة عمق التصنيع المحلي لما له مردود علي الاقتصاد المبني علي المعرفة وهو الأهم في هذه المرحلة التي يعمل الإنتاج الحربي بها علي توطين الصناعات. فيما أكد "الجزار"، أن وزارة الإسكان تستهدف من خلال مشروعاتها ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع فى نمو الناتج الإجمالي المحلي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة.

وأوضح أن التعاون بين "الإسكان" و"الإنتاج الحربي" يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى.

وأشاد بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية، كما أشاد بجهود الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج والعمل ومساهمتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.