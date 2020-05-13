أخبار مصر | دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء تنشر الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعض الوصايا الخاصة بإحياء ليلة القدر، والتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان وتحديدا في الليالي الوترية، التي تبدأ أولى لياليها مع مغرب اليوم الأربعاء.

وهي كالتالي:

ليلة 21 تبدأ مع مغرب الأربعاء 20 رمضان وتنتهي فجر الخميس 21 رمضان.

ليلة 23 تبدأ مع مغرب الجمعة 22 رمضان وتنتهي فجر السبت 23 رمضان.

ليلة 25 تبدأ مع مغرب الأحد 24 رمضان وتنتهي فجر الاثنين 25 رمضان.

ليلة 27 تبدأ مع مغرب الثلاثاء 26 رمضان وتنتهي فجر الأربعاء 27 رمضان.

ليلة 29 تبدأ مع مغرب الخميس 28 رمضان وتنتهي فجر الجمعة 29 رمضان.

كما نشرت الدار دعاء ليلة القدر المأثور عن النبي حيث قال: "اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنًا". Advertisements أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم. ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

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