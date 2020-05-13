أخبار مصر | لمنع تفشي كورونا.. تحذير برلماني من تداول كمامات الأرصفة

وأضاف خلال بيان صحفى، أن هناك عددا من الدول على مستوى العالم تعاملت مع الأزمة بتهاون وكانت النتيجة تفشى الوباء والدخول في سيناريوهات مرفوضة تؤثر على الصحة العامة وترهق كاهل الاقتصاد القومى لهذه الدول، مما يعنى أن الوعى والحرص أبرز الأسلحة لمواجهة الأزمة الحالية، بالإضافة لحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة منذ مستهل الأزمة وحتى الآن، شريطة الالتزام بالتنفيذ من قبل الجميع، والتعامل بمبدأ الحرص بعيدا عن التهويل أو التهوين في آن واحد.

وأوضح متولي، أن بعض هذه الممارسات تتمثل في قياس الكمامات خاصة تلك التى تباع على الأرصفة على الوجه واستبدالها بأخرى حال اكتشاف أنها صغيرة أو كبيرة على سبيل المثال، ففى الوقت الذى تفتقد هذه الكمامة للمواصفات الصحية، وأنها مجرد قطعة قماش، يتم قياس الكمامة لأكثر من شخص مما قد يكون سببا مباشرا في نقل العدوى بين المواطنين، وتفشى الفيروس في المجتمع، وهذا الأمر يُهدر الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة هذا الأمر منذ اللحظة الأولى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من حملات التوعية للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام، كما أن هناك العديد من صفحات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متسائلا عن السبب الحقيقى وراء عدم التزام البعض بتنفيذ هذه التعليمات للحفاظ على أنفسهم وعلى ذويهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدا أنه حال عدم الالتزام سيكلفنا ذلك الكثير سواء على صعيد صحة المواطنين أو على صعيد الاقتصاد القومى للدولة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.