مصر | لمجابهة كورونا.. النيابة الإدارية تواصل أعمال تطهير مبنى أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لمجابهة كورونا.. النيابة الإدارية تواصل أعمال تطهير مبنى أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، اليوم الأربعاء، بتطهير مبنی رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وإجراء التعقيم الدوري الخامس وذلك بمعرفة إدارة شئون الديوان العام وباتباع كافة القواعد والإجراءات الواردة بإرشادات وزارة الصحة المصرية، كما تم الانتهاء من أعمال تركيب وتشغيل بوابتين إلكترونيتين للتعقيم لكافة المترددين على المبنى، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود الدولة الخاصة بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد "المنشاوي"، على الأهمية البالغة السلامة أعضاء النيابة والجهاز الإداري والعاملين بالمبنى وسلامة المواطنين المترددين على المبنى بإجراءات دورية ودائمة.

والجدير بالذكر أن المبنى يضم بخلاف مكتب رئيس الهيئة، إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والمكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات والمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، وإدارات الإعلام والتحول الرقمي وشئون المقر، ومركز المعلومات ومركز التدريب القضائي ووحدات التحليل الإحصائي، والمنازعات، والشكاوی، إضافة النيابة 6 أكتوبر الإدارية - القسم الثاني.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الإدارية ومدير إدارة الإعلام.

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وفي سياق آخر، تقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالعزاء لجموع الشعب المصري العظيم في شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة، والذين روت دمائهم الطاهرة أرض سيناء الغالية جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وأكدت النيابة الإدارية، على تقدير شعب مصر العظيم لبطولات أبناءه من رجال القوات المسلحة والشرطة والتي يسطرونها بحروف من نور لحماية أمن الوطن وسلامة أراضيه ضد المحاولات الخسيسة لقوى الشر التي لن تزيد الشعب المصري بأسره إلا عزيمة وإصرارًا على النصر.

ودعت النيابة الإدارية المولي أن يرحم شهداء الأبطال وألهم ذويهم والشعب المصري بأسره الصبر والسلوان.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمـــد سميــر.