مصر | مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، بعد نشوب حريق داخل شقته في مدينة نصر.

كنت اغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل عقار سكني في مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، حيث نجحت في إخماد النيران، وبالفحص تبين وفاة طفل عمره 8 سنوات، أثناء هروبه من الشقة، حيث صعقته الكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إحباط ترويج 5 أطنان ونصف الطن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق.

كانت وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملات مكثفة على المحال التجارية، والمصانع والمخازن، بمنطقتي أوسيم والوراق، لضبط الأسماك المملحة، الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وذلك في إطار الظروف التي تمر بها البلاد، وانتشار عدوى فيروس الكورونا.

ونجحت القوات في ضبط 5.5 طن فسيخ ورنجة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحه للاستخدام الآدمي بمصانع ومحال تجارية ومخازن بمنطقتي أوسيم والوراق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.