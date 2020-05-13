مصر | التحقيق مع صاحب شركة مكملات غذائية محظورة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التحقيق مع صاحب شركة مكملات غذائية محظورة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مدينة نصر أول اليوم الأربعاء، حبس صاحب شركة لحيازته على 25 ألف قرص مكملات غذائية محظور تداولها فى مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

ووجهت له النيابة تهمة الغش التجارى والتدليس على جمهور المستهلكين، وطالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا للاعدامها.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المكملات الغذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لحيازته 25000 قرص " فيتامينات، مقويات عضلية، مكملات غذائية" ) غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وكذلك 410 عبوة شامبو مجهولة المصدر، و2 ماكينة تغليف وتعبئة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطن والاستيلاء على أمواله بزعم تعيين شقيقه فى إحدى الوظائف الحكومية.

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بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من فنى صيانة نسيج مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية وعدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام عامل بمدرسة مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "استغلال نفوذ، تبديد" ومحكوم عليه هارب فى عدد 3 قضايا تبديد بإجمالى حبس سنتين) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق من خلال إستغلال النفوذ المزعوم والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الالتحاق بالوظائف الحكومية والاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالي قدره (50.000 خمسون ألف جنيه) من أصل مبلغ (100.000 مائة ألف جنيه) بزعم إلحاق شقيقه بوظيفة حكومية بقطاع البترول مدعيًا نفوذه وعلاقاته بمسئولى تلك الجهة إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وجاء ذلك، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.