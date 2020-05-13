مصر | "مكنش قصدي".. اعترافات المتهم بقتل شاب بطلق خرطوش في الهرم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "مكنش قصدي".. اعترافات المتهم بقتل شاب بطلق خرطوش في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"مكنش قصدي اقتله، الطلقة خرجت غصب عني، وجت فيه"، بهذه الكلمات اعترف العاطل المتهم بقتل سائق توك توك عشريني العمر، إثر إطلاق عيار ناري بفرد خرطوش صوبه محدثًا إصابته التي أسقطته قتيلا في الحال، بارتكابه الواقعة دون قصد.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات التي أجريت معه أنه كان يلعب بفرد خرطوش روسي الصنع، وأثناء ذلك تصادف مرور المجني عليه، وخرجت منه طلقة خرطوش، أصابته عن طريق الخطأ، دون قصد، أصابته بمنطقة الصدر، أسقطته قتيلا في الحال.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك عشريني العمر، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

"كان بيلعب بفرد الخرطوش"... بهذه الطريقة قتل عاطل، عشريني العمر، سائق توك توك، بطلق خرطوش بمنطقة الصدر، في نهار الشهر المبارك بنطاق قسم شرطة الهرم، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وأخطر مدير أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري بفرد خرطوش، بنطاق القسم.

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اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الجريمة، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "إبراهيم.خ.إ"، 18 سنة، سائق توك توك، ومقيم كفر المنفي، نطاق القسم.

تحريات رجال مباحث الجيزة التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت إلى أن المتهم "فهد.خ"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة نزلة السمان بنطاق قسم الهرم، كان يلعب بفرد خرطوش روسي الصنع، وأثناء ذلك خرجت طلقة منه عن طريق الخطأ، أصابت المجني عليه بمنطقة الصدر، محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن.

شكل اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط المتهم، وإعداد الأكمنة اللازمة وضبطه بأماكن تردده، وتتبع خط سير هروبه، وتمكنت القوات من القبض عليه واقياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

