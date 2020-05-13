مصر | تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك والاستيلاء على 3 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك والاستيلاء على 3 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه، لجلسة الأسبوع الثانى من شهر يوينو المقبل.

وتبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم "م.م"، موظف مبيعات، و"ه.م"، مدير وشريك شركة صمول وورلد ترفيل، و"ش.ص"، و"و.ك". وكشف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، فى ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التى تساهم فيها الدولة بنصيب هى "كشوف حسابات للمتهمين من الثاني حتى الأخير.

وكشف حساب للشاهدة الخامسة "، منسوب صدورها لبنك مصر لتنمية الصادرات، وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها فقام بإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها بأختام نسبها زورا لتلك الجهة.

وأضاف قرار الإحالة، أن المتهمين استعملوا المحررات، بأن قدموها لبنك أبوظبى عن طريق المتهم الأول محتجين بما ثبت بها من بيانات، وتمكنوا من الاستيلاء على 3 ملايين و680 ألف جنيه، من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال، بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهام موظفى البنك بواقعة مزورة هي كون المتهمين من الثاني حتي الرابع لديهم حسابات ببنك مصر لتنمية الصادرات، وأحقيتها فى الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان تلك الحسابات المزورة وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي سياق أخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 17 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"..

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والمتهمين المخلي سبيلهم هم كل من:

1- أحمد على أحمد محمود عبد القادر

2- أحمد محمد محمود محمد

3- علاء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى

4- عبد الله إبراهيم مصطفى المصري

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

6- معاذ محمد عبد الحميد محمد

7- محمد حسين أحمد محمد

8- رضا محمد سيد بركات

9- محمد ممدوح عبد المنعم عبد العزيز

10- عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم

11- حسام الدين صلاح محمد محمود

12- إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام

13- أحمد سيد عبد التواب جمال الدين

14- علاء محمد محمد النداف

15- أحمد لبيب حامد حشاد

16- عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن

17- عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوى

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت قرار بأدراج عدد من المتهمين في القضية علي قائمة الكيانات الارهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.