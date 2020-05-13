مصر | تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم "ي.ا" صاحب قهوة، و"ح.ا" هارب، و"ع.أ" عامل، و"سيد.أ" ميكانيكى، و"س.ا" ربة منزل، و"ف.ر" ربة منزل، و"ن.ع" ربة منزل.
وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجنى عليه "أ.إ" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا للمجنى عليه أمام مسكنه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى صوبه، وقام باقى المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربة على رأسه مستخدمًا سلاح أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.
كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو نقيب شرطة بقسم السلام، لمنعه من قيامه بعمله أثناء ضبطهم، وقد تمكنوا من تهريب المتهم الثانى، كما حازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.
وفي سياق أخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 17 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية".
والمتهمين المخلي سبيلهم هم كل من:
1- أحمد على أحمد محمود عبد القادر
2- أحمد محمد محمود محمد
3- علاء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى
4- عبد الله إبراهيم مصطفى المصري
5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل
6- معاذ محمد عبد الحميد محمد
7- محمد حسين أحمد محمد
8- رضا محمد سيد بركات
9- محمد ممدوح عبد المنعم عبد العزيز
10- عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم
11- حسام الدين صلاح محمد محمود
12- إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام
13- أحمد سيد عبد التواب جمال الدين
14- علاء محمد محمد النداف
15- أحمد لبيب حامد حشاد
16- عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن
17- عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوى
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت قرار بأدراج عدد من المتهمين في القضية علي قائمة الكيانات الارهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.