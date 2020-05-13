مصر | تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات فى السلام، للأسبوع الثانى من شهر يوينو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطى، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين هم "ي.ا" صاحب قهوة، و"ح.ا" هارب، و"ع.أ" عامل، و"سيد.أ" ميكانيكى، و"س.ا" ربة منزل، و"ف.ر" ربة منزل، و"ن.ع" ربة منزل.

وأسندت النيابة للمتهمين قتل المجنى عليه "أ.إ" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وكمنوا للمجنى عليه أمام مسكنه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بإطلاق عيار نارى صوبه، وقام باقى المتهمين بسحله والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، حتى عاجله المتهم الأول بضربة على رأسه مستخدمًا سلاح أبيض "سنجة"، فأحدثوا به الإصابات التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف مع موظف عمومى وهو نقيب شرطة بقسم السلام، لمنعه من قيامه بعمله أثناء ضبطهم، وقد تمكنوا من تهريب المتهم الثانى، كما حازوا أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح.

Advertisements