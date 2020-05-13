شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طبقات إحداها من الجلد.. دفن ثاني حالة وفاة كورونا في «بساط» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات أمنية وطبية، شيع عدد قليل من أهالي قرية «بساط»، التابعة لمركز طلخا بالدقهلية، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو رجل مسن عمره 82 سنة، بعد عدة أيام من وفاة ودفن ابن عمه.

وحضر عدد محدود من أقارب المتوفي جنازته، التي تم تشييعها، فجر الأربعاء، بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ووضع الجثمان في كفن من ثلاث طبقات الأخيرة منها من الجلد.

وكانت مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، فرضت الحجر الطبي على 20 منزلًا بقرية بساط بعد تعدد حالات الإصابة في تلك المنطقة.

وأكدت مصادر طبية ظهور حالات إصابة إيجابية لفيروس كورونا المستجد بالقرية لإحدى السيدات، وجاءت نتيجة 4 من المخالطين لها إيجابية للفيروس دون ظهور أعراض عليها، وكانت تتردد على أحد الأطباء بعيادته الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع المخالطين للحالة وتدهورت حالة اثنين نتيجة إصابتهما بأمراض مزمنة.