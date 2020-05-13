شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يهنئ أعضاء هيئة التمريض بمناسبة يومهم العالمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، التهنئة لجميع أعضاء هيئات التمريض بكافة المستشفيات الحكومية والخاصة والمنشآت الطبية في مصر ومحافظة بورسعيد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.
وأشاد المحافظ بالدور البطولي والفدائي الذي يقوم به أعضاء هيئة التمريض الذين يضحون بحياتهم وراحتهم في سبيل خدمة المرضى ويواصلون العمل ليلا نهارا لتقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى في هذه الظروف الحرجة حتى يتم شفائهم.
وأضاف «الغضبان» أن «ملائكة الرحمة لا يقل دورهم عن المحاربين في ساحة المعركة فهم جنود الجيش الأبيض الذين يدافعون عن الأمن الصحي وحياة آلاف وملايين المواطنين وما يقومون به من مجهودات غير عادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصرنا الحبيبة في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد».
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