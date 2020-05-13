شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضمه للحميات.. وكيل «صحة الأقصر» يتفقد «مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة موسعة تفقد خلالها انتظام العمل بمستشفي الحميات بجبل الحبيل بمدينة البياضية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وزيادة عدد الأسرة داخل الاقسام وتوافر المستلزمات الطبية والادوات الوقائية للطاقم الطبي والتمريض والعمال.

يأتي ذلك في أعقاب قرار ضم «مركز تحيا مصر لعلاج فيروس سي» لمستشفي الحميات لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفي بما يسمح باستقبالها لاكبر عدد ممكن من الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الأسرة من ٢٩ سرير إلى ٥٢ سرير.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالأقصر على ضرورة تقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين المترددين على المستشفي وإجراء كل المسوحات والتحليلات لهم وتقديم ما يلزم من عناية طبية وفق البروتوكول الخاص بوزارة الصحة.

وخلال الجولة اطمأن «عبدالجواد» على سلامة المرضي والمصابين بالمستشفي وناقش معهم مستوي الخدمات الطبية المقدمة.