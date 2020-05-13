شكرا لقرائتكم خبر عن قضاة كفر الشيخ يشاركون في تجهيز مستشفى الصدر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمّن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، جهود المبادرات والمشاركة المجتمعية في مواجهة وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أن التنمية تتحقق بتكاتف الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشارك قضاة كفرالشيخ، بدعم مستشفى الصدر بالعاصمة، بـ«١٢ سريرا، ١٢ كومودينو، ٢ سرير حركي، كراش كار، عربة نقل نفايات، جهاز صدمات كهربائية، كحول جيل، كلور للتطهير والتعقيم»، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، على اتباع أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أفضل مستويات السلامة الصحية، ومواصلة خطة المحافظة لإتباع الإجراءات الاحترازية والتطهير اللازمة، بما يُحقق ضمان سلامة وحماية المواطنين، من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.

المشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا بكفرالشيخ

المشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا بكفرالشيخ