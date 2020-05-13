شكرا لقرائتكم خبر عن لا تأثير لـ«كورونا» على أسعار الخضروات والفاكهة: «كيلو الطماطم بـ5 جنيهات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، الأربعاء، استقرارًا في الأسعار بسبب زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى انتعاش حركة البيع والشراء في الأسواق وخاصة مع بداية شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب من قبل المواطنين على الشراء، دون تأثير لفيروس كورونا المستجد.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أسعار السلع تشهد حالة من الاستقرار ويرجع ذلك إلى زيادة كمية المعروض من أنواع الخضروات في السوق وأن المعروض في السوق أكثر من الطلب عليه من قبل الناس وذلك مع زيادة إنتاج العروة الصيفية وانتشارها في الأسواق.

وأضاف النجيب لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن «حركة البيع والشراء تراجعت 15% مقارنة بالأسبوع الأول والثانى من شهر رمضان وهذا أمر طبيعى يحدث كل عام نتيجة إقبال المواطنين على الشراء بداية الشهر وتخزين الكثير من السلع علاوة على شراء كحك وبسكويت العيد وملابس العيد»، مشيرًا إلى أن أسعار السلع في سوق التجزئة سجلت بالنسبة للطماطم 5 جنيهات للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات، وسجل البصل 5 جنيهات والجزر 5 جنيهات وسجل الفلفل 10 جنيهات والباذنجان 10 جنيهات والكوسة سجلت 8 جنيها للكيلو والخيار 7 جنيهات والملوخية 8 جنيه كما سجلت البامية 40 جنيها للكيلو.

كما استقرت أيضا أسعار الفاكهة وسجل الموز ما بين 10 إلى 12 جنيهات للكيلو والتفاح 25 جنيها والجوافة 13 جنيها والخوخ 10 جنيهات والمشمش 25 جنيها والكنتالوب 7 جنيهات والفراولة 7 جنيهات للكيلو والبطيخ ما بين 25 إلى 40 جنيها للبطيخة الواحدة على حسب حجمها.