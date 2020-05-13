شكرا لقرائتكم خبر عن الإجمالي 111 حالة.. تعافي 3 حالات جديدة بـ«عزل العجمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية «مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19»، إنه تم تعافي وخروج 3 حالات من مصابي الفيروس اليوم الأربعاء.

وأوضحت «ميرفت» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه بتعافي الحالات الـ3 من مصابي الفيروس في مستشفى العجمي يصل إجمالي حصيلة الشفاء بالمستشفى منذ 6 مارس الماضي وحتى الآن إلى 111 حالة .

وقالت إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافياً.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.