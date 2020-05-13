شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: رفع 10 آلاف متر مكعب من الردم داخل نيل المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الموارد المائية والري حملتها لإزالة جميع أشكال التعديات على نهر النيل وإزالة كافة مخالفات الردم وإعادة القطاع المائي بمناطق التعديات إلى وضعه الطبيعي وبما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال فترتى أقصى وأقل الاحتياجات.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن أجهزة قطاع تطوير وحماية النيل المتمثلة في الإدارة العامه لحماية نيل جنوب دمياط قامت بحصر وتدقيق أماكن التعدي بالردم والتي تركزت هذه المرة أمام العديد من واجهات القري النيلية بقريتي ميت دمسيس وميت أشتا على فرع دمياط- مركز اجا- محافظة الدقهلية

وأضاف «خالد»، إنه على الفور تم تجهيز المعدات وتكثيف حملات متتالية لرفع هذه الكميات من الأتربة من فرع دمياط، مشيرا إلى أنه في إطار نفس الحملة قامت أجهزة القطاع المتمثلة في الإدارة العامة لحماية نيل بني سويف حاليا، ومنذ الصباح في إزالة كميات الردم المخالف لمجري نهر النيل بناحية التبين- حلوان- القاهرة ، والتي قامت بها إحدى الشركات الكبرى، وتبلغ إجمالي كميات الردم ما يجاوز ١٠ آلاف متر مكعب وبواجهة تجاوز ٤٠٠ متر على النيل .

وأكد بيان رسمي لوزارة الري أن أجهزة الوزارة والمتمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل أنه لن تألو جهدا في التصدي والوقوف بحزم تجاه أي محاولات للتعدي على مجرى النهر وحرمه، مشيرة إلى أنه سبق وأن تعرض مجري نهر النيل فرع دمياط لتعديات غير مسبوقة خلال العقود السابقة والتي تمثلت في قيام العديد من المخالفين بأعمال ردم بالمجري المائي لإكتساب مساحات من الأراضى وضمها لزماماتهم دون وجه حق مما ترتب عليه حدوث إختناقات بالمجري المائي للفرع على نحو غير معهود .