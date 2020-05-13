شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 17 من مصابي كورونا بـ«عزل تمى الأمديد» والمدينة الجامعية بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الفريق الطبي بالمدينة الجامعية بالمنصورة بتعافي 17 حالة جديدة بالمدينة الجامعية ومستشفى العزل بتمى الأمديد، بعد أن أظهرت نتائج تحاليلهم الأخيرة سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، وتبادل الأطباء والمرضي التهنئة بسلامتهم وعودتهم إلى ذويهم.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه تم تعافي 11 مريضا في المدينة الجامعية و6 حالات بمستشفى العزل بتمي الأمديد.

وأضاف «مكى»، في بيان صحفي، أن "الفريق الطبي يعيش أوقات أكثر من رائعة عندما يري مريض يتعافى، ويرون أمام أعينهم نتيجة جهدهم، فهم يبذلون قصارى جهدهم ويواصلون الليل بالنهار من أجل الحصول على أفضل النتائج مع المرضى والوصول بهم إلى الشفاء التام والعاجل حتى خروج آخر مريض من العزل إن شاء الله".

وتابع: «أننا نعاهدكم أن تظل صحة الدقهلية بأبنائها من الفرق الطبية تقدم كل ما في وسعها من أجل المرضى وحتى يرفع الله عنا هذا البلاء، داعيا السلامة للجميع والتعافى وأن يرفع الله عنا هذا البلاء والوباء وتعود الحياه بأرض مصر لسابق عهدها إن شاء الله».