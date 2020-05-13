شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بالمنوفية بـ36 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه جارى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بقيمة ٣٦ مليون جنيه تقريباً. وأوضح «صالح» أن هذه المشروعات تتمثل في إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب بنواحي مراكز المحافظة بإجمالي أطوال ٤٥ كم أقطار مختلفة بقيمة ١٤ مليون جنيه، وإحلال وتجديد ودق وتغويص ٢٧ بئر ارتوازي بمحطات مياه الشرب بقيمة ١١ مليون جنيه، إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات مياه شرب بحاري ( كبيره- صغيره) بقيمة ٢ مليون جنيه لضمان استمرار ضخ المياه للمواطنين بنفس الجودة والطاقة الاستيعابية. وأشار إلى أنه تتم عملية إحلال وتجديد لشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات (معالجة- رفع) الصرف الصحي بتكلفة تُقدر بنحو ٩ مليون جنيه للقضاء نهائيا على مشاكل الصرف الصحي وذلك في إطار العمل المستمر على وضع حلول غير تقليدية لتحسين شبكات الصرف الصحي بالمحافظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 10,093

تعافي 2,326

وفيات 544

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بالمنوفية بـ36 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.