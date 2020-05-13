شكرا لقرائتكم خبر عن «الغرف التجارية» تطلق دبلومة مجانية عن مهارات البيع عبر الإنترنت والتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الاتحاد العام للغرف التجارية عدد من البرامج التدريبية المجانية عبر الإنترنت والتي تبدأ بدبلومة «التحول الرقمي»، وذلك ضمن مبادرة Stay Home Egypt التي يرعاها الاتحاد، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الرقميات والتدريب والتوظيف.

وتأتي البرامج التدريبية لمساعدة أصحاب الأعمال على التحول الرقمي في بناء متاجرهم الإلكترونية وفتح قنوات بيعية جديدة لمواجهة التغيرات الحالية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد واجراءات الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس، وتتيح المبادرة إمكانية الحصول على شهادة معتمدة بشرط حضور جميع محاضرات الدبلومة.

وأكد إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن المبادرة تأتي استمرارا لاستراتيجية الاتحاد في التحول الرقمي لكافة القطاعات والاستفادة من تقنيات العصر الحديثه لصالح الشركات والجمهور .

وأضاف «العربي»، أن الاتحاد عقد العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتقديم تدريبات معتمدة أونلاين في مصر، بما يتماشى مع إجراءات التباعد الاجتماعي، والسماح للشباب ورواد الأعمال وأصحاب الشركات للإرتقاء بقدراتهم في مجالات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية وريادة الأعمال.

وأكد «العربي»، أن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم وتشجيع أي مبادرات شبابية خاصةً التي تساهم في التخفيف من آثار أزمة كورونا الاقتصادية.

يذكر أن مبادرة «Stay Home Egypt» والتي يرعاها الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن عن تدشينها مجموعة من رواد الأعمال والتجارة الإلكترونية في مصر وهم منال نجم الدين، وعمرو داود، ومحمد حسام خضر، وذلك في بداية شهر إبريل الماضي من خلال إطلاق موقع إلكتروني يهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال في الاستمرار في تقديم خدماتهم للمستهلكين من خلال البيع أونلاين.

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