شكرا لقرائتكم خبر عن في شكوى إلى «الوزراء».. العاملون بالسياحة: شركة لبيع السيارات لم تلتزم بتأجيل سداد أقساط القروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد العشرات من العاملين بالقطاع السياحي بمختلف أنشطته، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالتدخل لدى إحدى الشركات المتخصصة في بيع السيارات من خلال القروض بعدما اشتروا سيارات من خلال شركة contactcars لبيع السيارات، ومع توقف السياحة ومصادر الدخل لهؤلاء العملاء لم تعد لديهم قدرة على سداد هذه القروض.

وأشاروا إلى عدم التزام الشركة بقرار رئيس الوزراء بتأجيل سداد أقساط القروض، إلى جانب تلقيهم تهديدات من الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم أو سحب السيارات.

وأكد محمد عباس، أحد المتضررين، أنه يعمل بالنشاط السياحي واشتري سيارة بالأقساط، ومع توقف السياحة بسبب كورونا لا يوجد دخل لسداد الأقساط وطالبنا الشركة بتأجيل الأقساط حتي عودة السياحة مرة أخرى.

وناشد المتضررون المسؤولين بأجهزة الدولة بأن تلتزم الشركة بقرار رئيس الوزراء بتأجيل أقساط القروض البنكية بسبب أزمة كورونا، حيث أنهم لا توجد لهم مصادر دخل بعد توقف العمل بالسياحة.