شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تنفيذ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال اجتماعاً موسعاً، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو»، وذلك بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول موقف تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع القومى الهام من جانب استشاري المشروع بشأن التنسيق والإعداد للبدء في المرحلة الثانية طبقا للبرنامج الزمني المكثف المخطط للمشروع، والذى يُعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضاري، مشيرا إلى أنه سيغير خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

وأوضح الوزير أنه تم أيضاً استعراض موقف تنفيذ ثلاثة أبراج سكنية، مُخصصة لسكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، ممن وافقوا على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من: (بدروم «جراج سفلى» + دور أرضى «تجارى» + دور أول «جراج علوى» + 16 طابقا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى «تجارى» + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).

تجدر الإشارة إلى أن منطقة «مثلث ماسبير» تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها: مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومبنى وزارة الخارجية، ومبنى دار المعارف، وفندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وتم البدء في أعمال تطوير المنطقة انطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها.