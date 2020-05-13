شكرا لقرائتكم خبر عن «الهزار قلب جد».. مصرع شاب على يد صديقه بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شاب بالدقهلية مصرعه، الأربعاء، في مشاجرة مع صديقه بعد وصلة هزار بينهما قام على إثرها بطعنه بآلة حادة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي بوصول «جهاد. م. أ»، 17 سنة، والمقيم بقرية النزل التابعة للمركز جثة هامدة إثر إصابته بطعنه بآلة حادة بالفخذ وقطع وتر مما أدى لوفاته.

وبإنتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد عوض، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة وبالفحص أكدت التحريات أن المجني عليه كان يقوم بالهزار مع صديقه ويدعى «محمد. خ. ق»، 21 سنة، ومقيم بنفس القرية إلا أن الهزار تحول بينهما إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بطعنه بالفخذ أودت بحياته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وأرشد عن السلاح المستخدم.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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