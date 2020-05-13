شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل 127 أوكراني لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت مطار الغردقة الدولي اليوم الأربعاء، للمرة الثانية، رحلة طيران أوكرانية استثنائية بعد وصولها فارغة من مطار كييف بدون ركاب لنقل عدد من المواطنين الأوكرانيين من مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى بلادهم.

تم الكشف والفحص على الركاب داخل الصالة وقبل دخولهم للطائرة.

وأكد إسلام توفيق، مدير الشركة التي تتولي وكالة خطوط الطيران الدولية الأوكرانية في مصر، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بين العاملين والركاب خلال إنهاء إجراءات سفر الركاب البالغ عددهم ٣٨ أوكراني.

وأضاف «توفيق»، أن الطائرة غادرت من مطار الغردقة ثم استكملت رحلتها ترانزيت لمطار شرم الشيخ، وأقلت من هناك ٨٩ راكبًا أوكرانيًا أخريين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازبة لمواجهة فيروس كورنا، أثناء إنهاء إجراءات السفر للركاب المغادرين بشرم الشيخ.

كانت السفارة الأوكرانية قد أعلنت عن تنظيم رحلة طيران استثنائية من مطاري شرم الشيخ والغردقة لنقل المواطنين الأوكرانيين الراغبين في العودة لبلادهم.

كانت الرحلة الاولي قد غادرت وعلى متنها نحو ١٨٩ أوكراني، وذلك منذ نحو أسبوعين.

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رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل ١٢٧ مواطن أوكراني لبلادهم

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل ١٢٧ مواطن أوكراني لبلادهم

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل ١٢٧ مواطن أوكراني لبلادهم

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل ١٢٧ مواطن أوكراني لبلادهم

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل ١٢٧ مواطن أوكراني لبلادهم

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل ١٢٧ مواطن أوكراني لبلادهم

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل ١٢٧ مواطن أوكراني لبلادهم

رحلة طيران استثنائية من مطاري الغردقة وشرم الشيخ لنقل ١٢٧ مواطن أوكراني لبلادهم