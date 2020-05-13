شكرا لقرائتكم خبر عن «مرفق الكهرباء» ينشر إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنازل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، لتيسير على طالبي التغذية الكهربائية للمنشأت السكنية.

وقال الجهاز إن إجراءات توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض والمطبقة اعتباراً من 17/3/2020 هي:

1- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلبتوصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية، بعد استيفاء البيانات المذكورة في الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

2- يقوم مقدم الطلب بسداد مقابل المعاينة بواقع 50 جنيه عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بالمنشأة السكنية، وبحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة الواحدة.

3- تقوم الشركة بمعاينة المنشأة السكنية ودراسة بدائل تغذيتها وإعداد بيان بتكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، موضحاً به تكلفة التوصيل (النمطية أو الفعلية)، والتزامات صاحب المنشأة السكنية فيما يتعلق بتوفير غرفة المحولات أو الموزع.

4- تقوم الشركة بإعداد مطالبة بقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية وتوضح إجمالي التكلفة المطلوبة وأسلوب السداد، والتزامات كل من الشركة وطالب التغذية.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع من صاحب المنشأة السكنية يتم تسليم نسخة من المواصفة الفنية التفصيلية المعتمدة من الشركة لغرفة المحولات أو الموزع طبقاً للضوابط الموضحة.

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6- بعد سداد صاحب المنشأة السكنية لقيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية (المقايسة)، وتوفير غرفة المحولات في حالة طلب توفيرها طبقاً للقواعد، وإحضار تصاريح التنفيذ اللازمة، تلتزم شركة التوزيع بمد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض من مصدر التغذية إلى غرفة المحولات حسب الحالة، طبقاً للبرنامج الزمنى المعتمد حرصاً على سرعة تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمشروع، وتركيب العداد وإطلاق التيار.

يراعى عند تنفيذ جميع الإجراءات التزام شركة التوزيع بالبرنامج الزمني للتنفيذ الموضح بالبند ثالثاً من دليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشأت السكنية.