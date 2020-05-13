شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة 479 عالقا فى الكويت إلى القاهرة عبر 3 رحلات جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار الكويت الدولى اليوم الأربعاء، ثلاث رحلات جوية، لنقل نحو 479 من المصريين العالقين فى الكويت إلى القاهرة، وقد غادر 195 راكبا على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية ، ثم 145 راكبا على متن طائرة شركة طيران الجزيرة الكويتية، بالاضافة إلى 139 راكبا على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية .

وكانت السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت الاثنين قبل الماضى، بدء تسيير أولى رحلات العالقين من أبناء الجالية من النساء والأطفال وكبار السن اليوم، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين فى مراكز الايواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.

يشار إلى أن مطار القاهرة الدولى، استقبل أمس الثلاثاء، 6 منها 3 رحلات طيران سيرتها طيران الكويت، لإعادة نحو 515 مصريا من العالقين في دولة الكويت بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد. وصلت الرحلة رقم KU1417 التابعة للخطوط الكويتية، ظهر اليوم، قادمة من الكويت تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وعصراً، وصلت الرحلة رقم Jg1731 التابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، قادمة من هناك أيضا. Advertisements وهبطت في مطار القاهرة أيضا، قبل قليل، رحلة ثالثة استثنائية تابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، تحمل رقم Jg1733 قادمة من دولة الكويت. وفور وصول الرحلات الثلاثة إلى مطار القاهرة، قامت إدارة الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف حازم حسين مدير الحجر، بإجراء فحصوات طبية على جميع ركاب الرحلات قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بـ فيروس كورونا. كما أستقبل مطار القاهرة أمس الثلاثاء، رحلتين لشركة سياف التابعة لوزارة الطيران الأولى من الرياض، فى حين وصلت الرحلة الثانية من جده، كما استقبل المطار رحلة تابعة لشركة AMC قادمة من دبى. وكان طيران دولة الكويت، قد سير عدد من الرحلات الاستثنائية على مدار الأيام الماضية، إلى جانب الرحلات المصرية التي سيرتها وزارة الطيران المدني، منذ إعلان الحكومة المصرية انطلاق جسر جوي لإعادة المصريين العالقين هناك، بدءاً من 5 مايو الجاري، وتمكنت من إعادة أكثر من 4500 مصريا حتى الآن، من إجمالي نحو 5 آلاف مصريا خططت الدولة لإعادتهم. وخصصت الحكومة المصرية، عدد من المدن الجامعية بالقاهرة وبعض المحافظات، لاستقبال المصريين العائدين من دولة الكويت، فيما خصصت محافظة القاهرة عدد من الحافلات الخاصة المكيفة، لنقل العائدين من مطار القاهرة الدولي، إلى مقار العزل الصحي المختلقة والمخصصة من قبل الدولة.

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