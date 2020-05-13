مطار مرسى علم يستقبل 311 مصريا من العالقين بكندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية ، قادمة من مدينة تورونتو على متنها المصريين العالقين في دولة كندا منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني ، أن الرحلة الاستثنائية رقم MS996 التي سيرتها شركة مصر للطيران وصلت مطار مرسي علم وعلي متنها 311 مصريا من العالقين بكندا.
وأجرت سلطات مطار مرسى علم، فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وكانت أعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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