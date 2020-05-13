شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. تعرف على آداب العطس والسعال لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من النصائح، وجهها الحساب الرسمى لوزارة الصحة المصرية، لمتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، متعلقة بـ "آداب" العطس والسعال، فى الوقت الذى ينتشر فيه فيروس كورونا المستجد.

وجاء بالـ "فيديوجراف"، الذى بلغ 40 ثانية، آداب العطس والسعال فى زمن الكورونا، وجاء فى البداية، "لما تيجى تعطس أو تكح آلاف الميكروبات بتطلع من الفم والأنف.. ممكن يكون معاك منديل وممكن لا.. لما تعطس فى منديل لازم ترميه على طول.. اغسل ايدك بمياه وصابون.. أو استخدم المطهر"



اداب العطس والسعال



الفيديوجراف

وتابع الفيديوجراف، "لو مش معاك منديل اوعى تعطس أو تكح فى كف إيدك.. الميكروبات بتفضل فى إيدك وبتنقل لكل حاجة أنت بتلمسها.. استخدم أعلى الكوع للعطس أو الكحة... وعاوزين نفكرك إنك ماينفعش تعطس أو تكح فى وش حد".

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وعلق حساب وزارة الصحة، "العطس والسعال من طرق انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .. اتبعوا آداب العطس والسعال واحموا نفسكم واللى حواليكم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد"

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى أمس.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.