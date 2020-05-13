شكرا لقرائتكم خبر عن أبو عبيدة "شيطان التفجيرات".. رحلته من ميدان رابعة لمخطط تدمير القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب ثورة 30 يونيو وفشل اعتصام رابعة، خرج مجموعة من أنصار جماعة الإخوان هاربين إلى سوريا للتدريب على حمل السلاح والتفجيرات، كان بينهم محمد السيد منصور الطوخى التكفيري الذى أصبح فيما بعد العنصر الرئيسي في العمليات الإرهابية التي تتم باستخدام السيارات المفخخة، في سوريا أصبح لقبه "أبو عبيدة" بعدما تمكن هو والمجموعة المرافقة له من العمل الإرهابي.

كلفتهم القيادات التكفيرية في مصر بالعودة إلى القاهرة عن طريق ليبيا وبدأ "أبو عبيدة" تأسيس خلية إرهابية بالقاهرة.

ظهرت شخصية أبو عبيدة مؤخرا في مسلسل الاختيار، ولمعرفة باقى جرائمه التي ارتكبها شاهد الفيديو التالى..