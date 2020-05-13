شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. موجة شديدة الحرارة غدا.. وسيول بجنوب الصعيد وسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرار المالية بزيادة الإعفاء الضريبي حتى 60%، وعدم خضوع المرتبات أقل من 24 ألف جنيه سنويا لضريبة دخل، فضلا عن تقارير بشأن فيروس كورونا حول العالم، وتقارير أخرى رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

وفيما يلى أهم الأخبار...

مطار مرسى علم يستقبل 311 مصريا من العالقين بكندا

استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية ، قادمة من مدينة تورونتو على متنها المصريين العالقين في دولة كندا منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني ، أن الرحلة الاستثنائية رقم MS996 التي سيرتها شركة مصر للطيران وصلت مطار مرسي علم وعلي متنها 311 مصريا من العالقين بكندا.





موجة شديدة الحرارة غدا وحتى الإثنين وأمطار تصل للسيول جنوب الصعيد وسيناء

تتعرض البلاد اعتبارا من غد الخميس وحتى الإثنين 18 مايو على الأقل لموجة شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا.





ذاكر في البيت.. ”الخليج 365” يقدم أقوى مراجعات الثانوية العامة 2020 فى مادة الرياضيات الجزء الأول.. شرح وافٍ لأجزاء المقرر.. وأهم الأسئلة المتوقعة فى امتحان نهاية العام.. ونماذج إجابات مبسطة لأفضل الأساتذة

يعيش العالم خلال الفترة الأخيرة في حالة من الذعر والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، الأمر الذي اضطر الكثير من البلاد لمطالبة مواطنيها بالإلتزام بالعزل المنزلي، وتعليق الدراسة وغلق المدارس، بل وفرض حظر التجوال في كثير من الأحيان للحد من انتشاره، الأمر الذي تسبب في إصابة الكثير من الطلاب بحالة من الارتباك.

آخر تصريحات إبراهيم نصر لليوم السابع: حضرت جنازتي وكانت جميلة.. فيديو

الفنان إبراهيم نصر واحد من النجوم ممن طالتهم شائعات الوفاة، ولكن موقف إبراهيم نصر وتعامله مع الشائعة لم يكن غضبا أو بغضا لمطلقها أو مروجها وإنما قابلها بفرحة عارمة، ففي فيديو خاص وقت انتشار تلك الشائعة وقبل رحيله الحقيقي أمس الثلاثاء، قال إبراهيم نصر أنه شاهد بروفة وفاته وكان سعيد بها جدا لأنها تعرف علي ردود أفعال الجمهور علي وفاته ومدي حب الناس له بعدما اتصلوا به ليطمأنوا عليه لذا فهو كان على استعداد للموت وقتها.





تقرير: الدورى المصرى الـ79 عالميا فى الاعتماد على الشباب.. والأهلى بالمركز الأخير

كشف تقرير عالمى عيوب الكرة المصرية الأبرز خلال الفترة الحالية، ليفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل الساحرة المستديرة فى أعرق بلدان القارة السمراء، حيث حل الدورى المصرى فى المرتبة 79 بين الدوريات العالمية التى تمنح الفرصة للشباب تحت 21 عاماً للعب، بفارق 14 مركزاً فقط عن المؤخرة فى قائمة امتدت لـ 93 دورياً فى جميع أنحاء العالم بينها كل الدوريات الخمس الكبرى، وذلك وفقاً للدراسة التى أعلن عنها مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies الشريك التعليمى للاتحاد الدولى للعبة.





حصيلة إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى مليون و400 ألف حالة

تخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى الولايات المتحدة الأمريكية، حاجز الـ مليون و400 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز"، المتخصص فى رصد أرقام الاصابات بالفيروس فى مختلف أنحاء العالم حيث تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى فيروس كورونا وتحتل المركز الأول عالميا فى عدد الاصابات بالفيروس التاجى.

سجل حافل بالجرائم ودعم الإرهاب.. عاصفة غضب على مواقع التواصل بعد اختيار توكل كرمان في مجلس الإشراف العالمى على محتوى فيسبوك وإنستجرام.. ناشطة يمينة: أداة بيد أردوغان وموزة.. ويمنيون: تحظر نصفنا.. فيديو

"لا لتوكل كرمان"، بهذا الهشتاج عبر اليمينون عن رفضهم قرار تعيين توكل كرمان في "مجلس الإشراف العالمي لمحتوى فيسبوك وإنستجرام"، ضمن قائمة من 19 شخصا من دول مختلفة، منهم إيمي باليمور، وهي محامية ومحاضرة في مركز هرتسليا متعدد التخصصات في إسرائيل.

طلاب الصف الأول الثانوى يبدأون امتحان الفلسفة والمنطق إلكترونيا من المنزل

بدأ قبل قليل طلاب الصف الأول الثانوي العام أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق ، إلكترونيا على التابلت من المنازل ضمن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني التى انطلقت 29 إبريل الماضى ، حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى





اليوم.. الجامع الأزهر يستأنف صلاة التراويح والتهجد فى العشر الآواخر بدون مصلين

تبدأ إدارة الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، إقامة صلاتى التراويح والتهجد بدءًا من العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك بالجامع الأزهر بأئمة الجامع وعمَّاله فقط وبدون جمهور.





الأهلي يرفض مغالاة الإسماعيلي في صفقة بيع باهر المحمدي

يرفض مسئولو النادي الأهلي المغالاة من جانب إدارة الإسماعيلي في ملف بيع باهر المحمدي نجم دفاع الدراويش، بعد دخول الإدارة الحمراء في مفاوضات مكثفة لضمه لتدعيم الدفاع، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي لصفوف بيراميدز، في ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده مع لجنة التخطيط ليوقع لبيراميدز لمدة 3 سنوات رسمياً بداية من الموسم المقبل ، واستقر مسئولو الأهلي على صرف النظر عن التعاقد مع باهر المحمدي حال استمرار إدارة الإسماعيلي في نهجها تجاه بيع باهر المحمدي، خاصة وأن السويسري رينيه فايلر أكد للإدارة أن هدفه الأول هو التعاقد مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش، مؤكداً أنه في حالة عدم النجاح في ضمه، فلن يكون مضطراً لتدعيم الدفاع.





وزير النقل: كارت ذكى موحد لاستقلال المترو والقطار المكهرب والنقل العام

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير برؤساء كل من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي و شركتي السوبرجيت وتكنولوجيا النقل (ترانس اي تي) لاستعراض نتائج الدراسة التحضيرية الخاصة بكارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة لتحديد نطاق العمل وآليات التنفيذ لهذا المشروع الهام.





محافظة القاهرة: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور المطرية الجديد

تشهد محافظة القاهرة فى المرحلة الحالية انطلاقة كبيرة فيما يتعلق بتطوير المحاور المرورية وخلق شرايين جديدة لها لتسهيل الحركة بين القاهرة والمحافظات الأخرى وداخل القاهرة ذاتها.





التعليم تستقبل أبحاث صفوف الثالث والرابع وثانية إعدادى المتخلفين عن المواعيد

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استلام الأبحاث من طلاب المدارس ورقيا وإلكترونيا، حيث تمنح الوزارة فرصة اليوم الأربعاء 13 مايو للطلاب الذين لم يقدموا أبحاثهم فى المواعيد الأساسية من الصفوف الثالث والرابع الابتدائى والثانى الإعدادى، لمن تخلفوا والأول الثانوى لمن تخلفوا عن تقديم مشاريع أبحاثهم فى الموعد السابق.

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المالية: زيادة حد الإعفاء الضريبى 60٪ ولا ضرائب على المرتبات حتى 24 ألف جنيه سنويا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل» الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





إنفوجراف.. لطلاب الثانوية.. اعرف إزاى تحصل على رقم جلوسك ولجنة الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق 7 يونيو المقبل وتستمر حتى 5 يوليو 2020، ”الخليج 365” يقدم للطلاب طرق الحصول على أرقام الجلوس وعنوان لجنته الامتحانية.





ساعة شيطان..شهيد شهامة جديد..حاول فض خناقة بالشارع فمات برصاصة غدر

يقدم ”الخليج 365” حلقة جديدة من برنامج "ساعة شيطان"، يستعرض خلالها قصة شاب حاول التدخل لفض مشاجرة بمنطقته في عزبة النخل فأصابته رصاصة غدر مات على اثرها، حيث منحه الأهالي لقب "شهيد الشهامة".





الأمريكيون يتجاهلون تعليمات الوقاية ويجتاحون الحدائق بعد غلق الشواطئ.. صور

تدفق الاف الأمريكيين إلى حدائق ميامي في أمريكا، بعد قرار السلطات الأمريكية بغلق الشواطئ لعدم إتباع تعليمات الوقاية التي فرضتها الحكومة بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث والتقطت عدسات المصورين، الالاف الأمريكيين داخل الحدائق الشاسعة في ميامي بعد قرار الحكومة بغلق الشواطئ، وبدون اتباع لتعليمات الوقاية وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون الاكتراث لقرارات الحكومة بالتباعد الاجتماعي المطلوب.

انقطاع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي: " دار السعادة – شارع السباق ومتفرعاته – شارع إسماعيل رمزى ومتفرعاته – منطقة خلف نادى النصر – منطقة السبع عمارات – شارع النزهة – ميدان صلاح الدين – مستشفى جوهر – شارع أسوان – شارع هارون – شارع جلال الدين الدسوقى)، لمدة 8 ساعات وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة الموافق 15-5-2020 وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.





رئيس نادى لاريسا اليونانى يكشف السبب الحقيقى للاستغناء عن عمرو وردة

أصدر ألكسيس كوجياس، رئيس نادى لاريسا اليوناني، بياناً رسمياً، صباح اليوم الأربعاء، يكشف فيه الأسباب وراء القرار الذى أصدره النادى بالاستغناء عن اللاعب المصرى عمرو وردة وجياناس ماسوراس، المعارين من باوك وأولمبياكوس، بعدما ذكر النادى فى بيانه أمس الثلاثاء، أن السبب وراء ذلك هو ارتكاب كلا اللاعبين مخالفات تأديبية خطيرة، دون الكشف عن طبيعتها، على حد وصف النادى.





أزمة جديدة تطارد عمرو وردة فى اليونان.. لاريسا يفسخ تعاقده مع اللاعب المصرى لمخالفات "تأديبية خطيرة".. رئيس النادى يوضح سبب الاستغناء عنه: يغيب عن التدريبات دون إذن.. واللاعب يؤكد لـ"الخليج 365": معملتش حاجة

أثار الدولى المصرى عمرو وردة، لاعب نادى لاريسا اليونانى، أزمة جديدة فى مشواره الاحترافى بالملاعب، بعدما أعلن ناديه مساء أمس، الثلاثاء، الاستغناء عن خدماته بسبب مخالفات تأديبية خطيرة، على حد وصف النادى،الذى كشف فى بيانه، "بقرار شخصي من ألكسيس كوجياس رئيس لاريسا، أنهينا عقود المعارين عمرو وردة من باوك وجيانيس ماسوراس من أولمبياكوس من الفريق بسبب مخالفات تأديبية خطيرة".





القصة الحقيقية لـ"سالم" شيخ شباب سيناء فى مسلسل الاختيار.. ابنه: قرر تطهير أرضه من التكفيريين تحت قيادة "المنسى".. وقاد القبائل في ملاحقة الإرهابيين.. استشهد في مواجهة مع التكفيريين عام 2017

"لو شوفتها مثلك.. هجيلك من أوسع الأبواب وأحط ايدى في أيدك"، كان هذا رد الشيخ سالم، على الرائد منسى، عندما قال له "هيجى وقت وتعرف إن سيناء أرضى زى ما هي أرضك.. وبكرة تعرف إن حربى هي حربك"، فى الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON فى مشهد مقابلة الشيخ سالم – دياب، مع الرائد منسى – أمير كرارة، وحديثهما معا حول سيناء .





بعد بكائه على الهواء.. شاهد أبرز فرص مروان محسن المهدرة مع الأهلى

"جمهور الأهلى بيكون غضبان من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى، وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف، ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".. بهذه الكلمات والدموع تنهمر من عينيه عبر مروان محسن مهاجم الشياطين الحمر عن استيائه من حالة الضغط التى يتعرض لها بسبب غيابه عن التهديف فى كثير من الأحيان، مؤكدا أنه يتمنى تسجيل الأهداف فى كل مباراة مع الأهلى والمنتخب لإسعاد الجماهير، مضيفًا، "شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لأنى متربى فى النادى وعضو من صغرى، وأسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها فى مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".





التعليم تدرس زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رفع وزيادة مكافآة امتحانات العاملين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بعد توفير الموارد المالية المطلوبة بداية من العمال والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان ورؤساء الكنترولات ولجان الإدارة.





رواد تويتر يحتفلون بالعشر الأواخر من رمضان على طريقتهم الخاصة

احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقدوم العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم على طريقتهم خاصة، حيث دشنوا هاشتاج "العشر الأواخر" الذى دخل ضمن قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى مصر والمملكة العربية السعودية.





رئيس الوزراء: سنُعيد أكثر من 16 ألف مصري عالق خلال هذه الفترة

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.





مدبولى يكلف الوزارات بخطة ترشيد نفقات لمواجهة الظروف الاقتصادية بسبب كورونا

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية " فيديو كونفرانس"؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة " كورونا" المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة.