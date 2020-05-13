شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 17 مايو بدء استلام أبحاث طلاب المدارس الفنية حتى 4 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سيتم البدء فى تسلم البحوث الطبيقية لطلاب المدارس الفنية اعتبارا من يوم الأحد 17 مايو الجارى وحتى الخميس 4 يونيو المقبل، إلكترونيا وورقيا، للانتهاء من تسليم الأبحاث والبدء فى تقييمها قبل تسليم بعض المدارس لامتحانات الثانوية العهامة وبدء أعمال الندب لامتحانات الثانوية الفنية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يقدم كل طالب حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقى كأسكوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

كان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التى سوف يقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.

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أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" فى حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سوف يجد الطالب فى صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث فى صيغة بى دى إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.

وقال "بعد هذه الخطوة يقوم الطالب بالضغط على كلمة (افتح)، وبعدها يضغط على كلمة (أرفق) وسوف تظهر 3 مقترحات، الأولى "ملف من الحاسب" والثانية "رابط من شبكة الإنترنت" والثالثة "ملف من حقيبة الظهر".

وأكد أن عبارة "ملف من حقيبة الظهر يُقصد بها استعادة مشروع البحث إذا كان تم رفعه على المنصة من قبل، أي قبل بدء موعد تسليم الأبحاث"، لكن في كلا الأحوال يضغط الطالب على أيقونة "ملف من الحاسب"، وهنا تنتقل المنصة مباشرة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب لاختيار البحث، وبعدها يتم رفع الملف على المنصة بكل سهولة".

وقال الوزير" بعد الانتهاء من تحميل ملف البحث على المنصة، سوف تكون هناك أيقونة صغيرة اسمها (تسليم الواجب)، عندما تضيء باللون الأزرق، يتم الضغط عليها وهذا يعني أنه تم تحميل البحث على المنصة، وبعدها تظهر علامة تسأل الطالب هل أنت مستعد للتسليم، أو غير مستعد، وهنا على الطالب أن يضغط على كلمة مستعد، وبعدها تظهر للطالب رسالة مفادها (تم تسليم العمل، وسوف نعلم معلمك)، وهذه الرسالة هي ضمان تسليم البحث بنجاح، ولو أخطأ الطالب ورفع أيّ ملف بالخطأ على المنصة مكان البحث، بإمكانه إزالة ما تم رفعه من خلال أيقونة (المراجعة الأخيرة)، وإعادة رفع الملف الصحيح.