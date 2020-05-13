أنتونى فاوتشى.. عقدة ترامب المزعجة "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية أزمة فيروس كورونا وبدأت المؤتمرات الصحفية المتتالية للرئيس الأمريكية دونالد ترامب، وتعود الجميع على ظهور الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الصحى للرئيس ترامب، وخلال الفترة الماضية تكررت وقائع نفيه لتصريحات ترامب في مرات متعددة عقب المؤتمرات الصحفية.
للتعرف على هذه المواقف والتصريحات المتناقضة بين الرئيس الأمريكي ومستشاره الصحى شاهد الفيديو التالى .
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