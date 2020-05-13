شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الجيش الليبى تستهدف تمركزات ميليشيات الوفاق جنوب العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مدفعية الجيش الوطنى الليبى تمركزات ميليشيات حكومة الوفاق في منطقة السوانى جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتحشد ميليشيات حكومة الوفاق للهجوم على قاعدة الوطية الجوية غرب البلاد والتي تعد القاعدة الرئيسية لقوات الجيش الوطنى الليبى لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.

إلى ذلك، أعلنت سرية الشهيد صلاح بوحليقة التابعة للجيش الوطنى الليبي التمام والجمع العسكري لكامل أفرادها داخل مقرّ كتيبة شهداء الزاوية.

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وأوضحت شعبة الاعلام الحربى التابعة للجيش الليبى أن السرية تستكمل جاهزيتها لتنفيذ أوامر التحرك صوب محاور القتال للالتحاق بباقي وحدات الجيش الليبي المرابطة هناك.

فيما قالت مصادر من وزارة الخارجية الإيطالية إن من المقرر أن ينعقد غداً مؤتمر بالفيديو يأتى تبعاً لمؤتمر برلين حول ليبيا، مشيرة إلى أن الملف الليبي لا يزال موضوعاً ذا أولوية بالنسبة لإيطاليا.

يذكر أن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو قد أكد لدى لقائه بمقر الوزارة في روما مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في فبراير الماضي قد أكد التزام إيطاليا الاقصى بحل سياسي للأزمة الليبية، بدءاً بالتنفيذ الكامل لمخرجات مؤتمر برلين.