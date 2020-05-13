شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استثنائية تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، فى طريقها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجلاء المصريين العالقين هناك، منذ تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة، لمكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر، عودة الرحلة إلى مطار مرسى علم الدولى، حيث يجرى فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية، حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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كانت أعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.