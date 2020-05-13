شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح تنشط أحيانا.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث تسود شبورة صباحا وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وشبورة صباحا وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة مشمس والرياح معتدلة.