شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء رمضان ليلة القدر..اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدعاء ليلة القدر من الأمور المستحبة لما فى هذه الليلة المباركة، فهى ليلة نزل فيها القرآن الكريم وهى ليلة تتنزل فيها الملائكة، وقال فيها صلى الله عليه وسلم: "مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه"، وروت السيدة عائشةَ رضِى اللهُ عنها، أن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يُجاوِر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: "تَحرُّوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ".

وعن أبى هُرَيرَةَ رضِى اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ، قال: "أُريتُ ليلَةَ القدْرِ، ثُمَّ أيقظَنِى بعضُ أهلِى فنُسِّيتُها؛ فالْتَمِسوها فى العَشرِ الغَوابِرِ"، وعن عبدالله بن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقول لليلةِ القَدْر: "إنَّ ناسًا منكم قدْ أُرُوا أنَّها في السَّبع الأُوَل، وأُرِى ناسٌ منكم أنَّها في السَّبع الغَوابِر؛ فالْتمِسوها فى العَشْر الغَوابِرِ".

والدعاء ليلة القدر ليس ثابتا كما يظن البعض، فللمسلم أن يدعو بما يشاء فى هذه الليلة المباركة التى تنزل فيها الملائكة، غير أن هناك دعاء مأثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما ورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى"، وكان أكثر دعاء النبى فى رمضان وغيره: "ربّنا آتنا فى الدنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار".