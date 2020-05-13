شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بصرف 261 مليون جنيه قيمة سلع فارق نقاط الخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية بصرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر إبريل الماضى، بإجمالى مبلغ 261 مليون جنيه، لكل بدالى التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، مبكراً عن موعد صرفها المقرر.

يأتى ذلك حرصاً من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف فى منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتى توفرها الوزارة.

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فيما تقوم منافذ المجمعات الاستهلاكية بإتاحة صرف منتجات الدواجن واللحوم المجمدة وكذلك أوراك الدواجن وكافة المنتجات ضمن سلع نفاط الخبز وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما شهدت المنافذ إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على شراء منتجات اللحوم والدواجن خاصة الأوراك فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنظيم دخول المواطنين منافذ المجمعات منعا للتزاحم.

ويتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمنافذ إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمنفذ مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أى تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.



