شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت هيئة السكك الحديدية أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، حيث أكدت الهيئة استمرارها فى عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية فى المحطات للتوعية من الفيروس.

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