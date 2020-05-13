شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. احنا ليه بنصوم رمضان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الدكتور صبري الغياتي مدير عام المساجد الأهلية بالأوقاف، حلقة جديدة من حلقات برنامج "الشيخ بيقولك" على الخليج 365، حيث يتحدث فيها عن الحكمة من الصيام ولماذا فرضه الله سبحانه وتعالى علينا.

وقال الغياتى:"الله حينما فرض علينا الصيام قال:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، كل العبادات في الإسلام نجدها مرتبطة بالتقوى وكأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكمة والغاية من العبادات كلها أن نحقق التقوى.

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وتابع الغياتى:"أساس التقوى في القلب لأنها من عمل القلوب، إذا من يريد تحقيق التقوى يجب أن يصلح هذا الجزء وهو القلب، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم:"ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب".