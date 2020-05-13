شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الثانية من طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان الفلسفة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المجموعة الثانية من طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء امتحان الفلسفة والمنطق إلكترونيا على التابلت، حيث نجح الطلاب فى الدخول على سيستم الامتحان بكل سهولة دون أى مشكلات تقنية أوفنية أو تكنولوجية

تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى:-

https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.



وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر

https://stream.moe.gov.eg



ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complai