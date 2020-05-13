شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب "الصحة" لتخصيص مستشفيات لعزل الطواقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت نقابة الأطباء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقى أعضاء الفريق الطبى، بعدما تفاقمت فى الآونة الأخيرة مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالى تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى خطابها لوزارة الصحة، أنها تلقت ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل التى تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا تأخير فى نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الإحتياج لذلك، وأحيانا التأخير فى نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات (مثل المدن الجامعية).

وطالبت بتخصيص مستشفى أو أكثر، لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، حيث إنه من المعلوم أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هى التى نحتاجها بشدة فى تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن نعمل على سرعة شفاءها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء، وسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

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وأشارت نقابة الأطباء، إلى ضرورة زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلائم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق.

كانت النقابة العامة للأطباء، قد خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمطالبها بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى، نظرا للأخطار التى تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا، وإصابة العديد منهم، وهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله، ومن واقع ملاحظات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل والحجر الصحى.







