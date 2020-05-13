شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن أسماء الفائزين بمسابقة القراءة الحرة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين الذين حققوا الدرجات المطلوبة فى مسابقة القراءة الحرة، والجوائز المقررة لكل منهم وذلك على النحو التالى:- م الاسم المديرية الجائزة 1. محمد السيد عبد الغنى أحمد المنوفية مرافقة بعثة الحج. 2. محمد إبراهيم يوسف إبراهيم المنوفية مرافقة بعثة الحج. 3. حسني السيد أحمد يوسف قنا مرافقة بعثة الحج. 4. محمد محمد عبد اللطيف مصطفى كفر الشيخ عشرون ألف جنيه. Advertisements 5. حسن محمد عبد المعبود محمود القاهرة خمسة عشر ألف جنيه. 6. سعد عبد الحميد حسن سعد القاهرة عشرة آلاف جنيه. 7.أحمد حنفي أبو بكر محمد الوادي الجديد خمسة آلاف جنيه. 8. علي محمود طه يونس الأقصر خمسة آلاف جنيه. 9. سامي حسن سيف عثمان كفر الشيخ خمسة آلاف جنيه. 10.صبحي حامد عبد الفتاح أبو زمل كفر الشيخ خمسة آلاف جنيه. وأوضحت الوزارة أن السفر لمرافقة بعثة الحج سيكون التنفيذ وفق ما يأذن به الله (عز وجل)، سائلين الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين.

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