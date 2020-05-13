الأوقاف تعلن أسماء الأئمة الفائزين فى المسابقة الثقافية بمرافقة بعثة الحج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الأئمة الفائزين في المسابقة الثقافية الكبرى والقراءة الحرة بمرافقة بعثة الحج، وقد تم إدراجهم على قوائم المرشحين لمرافقة بعثة الحج، داعية الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد المسلمين، وذلك وفق الجدول التالى:- م الاسم المديرية سبب الترشيح 1. هاني حمادة علي عبد العزيز بني سويف المسابقة الثقافية 2. محمد حسن عبد العظيم حسن القاهرة المسابقة الثقافية 3.مصطفى محمد عبد الصالحين أحمد المنيا المسابقة الثقافية 4. أحمد السيد طه حسانين سوهاج المسابقة الثقافية 5.رمضان السيد عبد اللاه حسانين سوهاج المسابقة الثقافية 6. أيمن محمد محمود أحمد الإسماعيلية المسابقة الثقافية 7.محمد عبد الستار عبد الرحمن البري الجيزة المسابقة الثقافية Advertisements 8.محمد جلال محمد سليمان المنوفية المسابقة الثقافية 9.محمد يوسف بدري احمد سوهاج المسابقة الثقافية 10. محمود محمد كامل إبراهيم المنيا المسابقة الثقافية 11.عمرو يوسف مصطفي يوسف الجندي القليوبية المسابقة الثقافية 12.احمد عبد الهادي علي محمد الإسماعيلية المسابقة الثقافية 13. محمود توفيق الزناتي السيد الزناتي دمياط المسابقة الثقافية 14. محمد السيد عبد الغني أحمد المنوفية القراءة الحرة 15. محمد إبراهيم يوسف إبراهيم المنوفية القراءة الحرة 16. حسني السيد أحمد يوسف قنا القراءة الحرة وأكدت الوزارة أن هؤلاء فقط هم المدرجون على قوائم الترشيح لمرافقة بعثة الحج وفق ما يتيسر ، كونهم وحدهم فقط هم من تم ترشيحهم نتيجة الامتحانات والمسابقات التي أجريت هذا العام .

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