شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: 59 ألف عامل غير منتظم بالدقهلية صرفوا منحة الـ 500 جنيه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت مديرية القوى العاملة بالدقهلية، صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من أحمد القللى وكيل الوزارة مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلي أنه تم الصرف لنحو 43 ألفا و444 عاملا غير منتظم من خلال 263 فرع للبريد ، و104 فروع للبنك الزراعى المصرى خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضى، فضلا عن استكمال المرحلة الأولي وعددها 16 الفاً و842 عاملا خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، حتى 14 مايو الجارى.

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وأشار "القللى" إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التى قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2523 عاملا بقيمة إجمالية مليوناً و261 ألفاً و500 جنيه، خلال الفترة من 29 مارس حتى 29 أبريل الماضى.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 197 منشأة، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالى.