شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..أحد العائدين من الكويت :الدولة توفر لنا جميع الخدمات بمدينة طلاب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المصريين العائدين من الكويت، والمقيمين في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة لقضاء فترة العزل الاحتياطي في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، علي توثيق شهادتهم ونشرها على مواقع التواصل الإجتماعي حول حقيقة الإقامة والإعاشة بالمدينة الجامعية. وقال أحد العائدين من الكويت، في فيديو منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "من ساعة ما جينا والدولة توفر لنا كل حاجة من السكن في غرف نظيفة من دهان جديد، ومراتب وبطاطين جديدة، وجميعها تطل على حدائق"، مؤكدًا أن المدينة الجامعية بجامعة القاهرة توفر لهم كافة احتياجاتهم من المأكولات والمشروبات والرعاية الطبية. وأوضح في الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع على عدد من صفحات الفيسبوك، أن بعض العائدين نشروا فيديوهات عن سوء الإقامة والتغذية في مدن جامعية أخرى لتشويه صورة مصر أمام العالم، قائلا: يكفي أن بلدنا ورئيسنا مسابوش أي مصري غير لما رجعوه وكل الناس بتتعامل معانا أحسن معاملة". واختتم الفيديو بترديد هتاف تحيا مصر.

وكان وصل إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة، فجر أمس، الفوج العاشر، من المصريين العائدين من الكويت، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم، وكان في استقبالهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي استقبلهم بالورود.

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و اطمأن الدكتور محمد عثمان الخشت على عملية تسكينهم، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة، ووجه بتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات لهم، وتوفير كافة سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.

وكانت جامعة القاهرة استقبلت حتى أمس 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، حيث تم إعداد عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.

وكان قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه جاري تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الاحتياطي للعائدين من الخارج، موضحًا أن ذلك بهدف إطلاعهم على الأخبار وقضاء جانب من وقتهم في مشاهدة التليفزيون خلال فترة تواجدهم في المدينة.

وأشاد العائدين من الخارج بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.