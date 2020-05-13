شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة لتنظيم انتظار السيارات بالشوارع.. 10 جنيهات للملاكى و20 للميكروباص و30 للأتوبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محافظة الجيزة اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائى بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

وأشار أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح إختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع فى نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

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واضاف الى أنه يتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقاً للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على ان يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار اكثر من مره باليوم الواحد في حالة انتقال السيارة من شارع الى اخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على ان يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع الى قطاعات ويكلف احد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى في اليوم التالي .

وكشف المحافظ عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهى كالتالى:-

تعريفة الانتظار / يوم 10جنيهات للسيارات الملاكى والتاكسى و20 جنيه للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه و30 جنية لعربات الاتوبيس ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء / المراكز طبقا لرؤية الحى أو المركز على ألا يكون ذلك إلابعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.