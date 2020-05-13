شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق موقعا إلكترونيا للتربية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جامعة القاهرة موقعا إلكترونيًا خاصا بالتقدم الإلكترونى للتربية العسكرية وذلك تسهيلًا على الطلاب فى تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج، فى إطار خطة التحول الرقمى بجامعة القاهرة واستعدادات الجامعة لمواجهة الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم بدء التسجيل الالكتروني حتي 18 مايو المقبل، حيث يقضى الطلاب فترة التربية العسكرية وإجراء الاختبار الخاص بها من خلال تقديم ابحاث .

ويشمل الموقع الإلكتروني (http://mirtlaining.cu.edu.eg)، خدمة التسجيل الإلكترونى للطلاب في الدورات المتاحة في التربية العسكرية، و إمكانية معرفة كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالأبحاث المطلوبة وكيفية كتابتها وآليه تسليمها، و القدرة على طباعة إستمارة التسجيل الخاصة بالطالب والتي تم استكمالها من خلال البيانات المسجلة للطالب في قاعدة البيانات المركزية بالجامعة، مع تحميل المحاضرات المتاحة إلكترونيًا للطلاب والتي تمت إتاحتها ورفعها بواسطة إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، فضلا عن إمكانية إرسال استفسارات الطالب الخاصة بالتربية العسكرية عن طريق الموقع الإلكترونى.

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وأوضح بيان صادر عن جامعة القاهرة، أنه تم ربط الموقع بقاعدة البيانات المركزية للجامعة لضمان دقة بيانات الطلاب المسجلين بالدورات التدريبية فى التربية العسكرية حيث يتم كتابتها اليًا من قاعدة البيانات، بما يؤدي لتكامل ملف الطالب الالكتروني بالجامعة.

ويتيح الموقع لإدارة التربية العسكرية لوحة التحكم والتي تظهر إجمالي عدد الدورات المتاحة وعدد الطلاب المسجلين بجميع الدورات، كما يسمح بإمكانية إضافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالتربية العسكرية، ورفع المحاضرات إلكترونيًا وإتاحتها للطلاب، ومراجعة الطلاب الملتحقين بكل دورة تدريبية مع إمكانية الحذف، وفتح وإغلاق فترات الدورات الخاصة بالتربية العسكرية، بالإضافة إلي إمكانية تسجيل نتيجة التربية العسكرية للطلاب المقيدين بالدورات التدريبية، مع إمكانية إصدار نتيجة التربية العسكرية مجمعة لطلاب كل كلية على حدة وإصدار استمارات النجاح الخاصة بكل طالب على حدة.

ويسجل الطالب خلال الموقع الجديد من خلال بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنيه الجامعة أو صورة إذن دفع الرسوم الدراسية، ورفع 2 صورة شخصية.