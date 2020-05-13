شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد اللوثرى العالمى ينضم لمبادرة "صلاة من أجل الإنسانية" يوم 14 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الاتحاد اللوثري العالمي، الأسقف موسى بانتي فيليبوس، والأمين العام للاتحاد القس مارتين جونغ، انضمام الاتحاد، الذي تتبعه عدد كبير من الكنائس في عدة دول، لمبادرة الصلاة من أجل الإنسانية غدا الخميس 14 مايو، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وفي بيان صادر عن رئيس الاتحاد اللوثري وأمينه العام رحبا بالمبادرة ووصفاها بأنها تجمع إنساني من مختلف الأديان لأجل الإنسانية، وأضاف البيان أن العالم في حاجة إلى الاتحاد والتضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، وبحاجة إلى الصلاة والدعاء لله، لنرجو منه أن يدعمنا في الحفاظ على بعضنا البعض، وعلى صحة العاملين، وأن يلهم العلماء الذين يعملون للوصول للحلول الدوائية.

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يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

وكانت قد عقدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مؤتمرًا صحفيًا "عن بعد" للإعلان عن تفاصيل المبادرة الإنسانية التي أطلقتها اللجنة أوائل الشهر الجاري تحت عنوان "صلاة من أجل الإنسانية" والتي خصصت لها يوم 14 من آيار مايو الجاري، ودعت فيها كافة شعوب العالم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم ومعتقداتهم أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير في ذلك اليوم، كل فرد في مكانه، من أجل أن يرفع الله وباء كورنا عن البشرية وذلك في بيان اصدرته بأربعة عشر لغة.