تعرف على موعد ليلة القدر بين العشر الأواخر فى رمضان 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت السيدة عائشةَ رضِى اللهُ عنها، أن رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يُجاوِر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: "تَحرُّوا ليلةَ القَدْر فى العَشْر الأواخِر من رمضانَ". الليالى الوترية فى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ليلة 21 تبدأ مع مغرب الأربعاء 20 رمضان وتنتهى فجر الخميس 21 رمضان ليلة 23 تبدأ مع مغرب الجمعة 22 رمضان وتنتهي فجر السبت 23 رمضان ليلة 25 تبدأ مع مغرب الأحد 24 رمضان وتنتهي فجر الاثنين 25 رمضان Advertisements ليلة 27 تبدأ مع مغرب الثلاثاء 26 رمضان وتنتهي فجر الأربعاء 27 رمضان ليلة 29 تبدأ مع مغرب الخميس 28 رمضان وتنتهي فجر الجمعة 29 رمضان دعاء ليلة القدر "اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا".

موعد ليلة القدر فى رمضان 2020

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